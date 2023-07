Lukaku | questione di ore | l’Inter deve accelerare per chiudere ? TS

(Di sabato 8 luglio 2023) Romeluè un giocatore del Chelsea e lo sarà ancora per poco, a prescindere dalche però lo vuole a tutti i costi. Bisogna tuttavia, altrimenti l’affare rischia di saltare. A riferirlo è Tuttosport.vuole Romeluma sa anche che il Chelsea ha fretta. Secondo quanto riferito da Tuttosport, per mandare in porto la situazione servono non più di 12 ore. Il motivo? Il 12 luglio, mercoledì prossimo, inizieranno gli allenamenti del club inglese e le intenzioni sono quelle dil’operazione prima che già avvenga. L’attaccante è disposto ad abbassare il suo ingaggio a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 12 che i Blues gli pagano.allora, complice la cessione di André Onana, proverà a proporre un ...

Piu' complicata la. Anche qui il giocatore ha espresso in maniera chiara e netta la volonta' di vestire la maglia Inter, ma il Chelsea non è disposto a ripetere la formula del ...È arrivato Frattesi, andrà sistemata lalegata a Stefano Sensi e Samardzic è un profilo ... Operazione che può con condurre alla permanenza di. Meret dal Napoli No'. La strategia di ...portieri ma non solo: il club nerazzurro - dopo aver ufficializzato l'acquisto di ... La cessione di Onana potrà finanziare inoltre il ritorno in maglia interista diin prestito oneroso ...

Mercato: Pulisic-Milan è ok, intrigo Lukaku Agenzia ANSA

C'e' una Premier che compra e spende, in Inghilterra e all'estero, e una parte minoritaria costretta a vendere. E' il Chelsea di Christian PULISIC e Romelu LUKAKU, sulla via di Milano ma con diverse d ...Il nuovo tecnico dei Blues ha affrontato il tema relativo all'attaccante belga durante la conferenza stampa di presentazione ...