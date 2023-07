Lukaku | piano dell’Inter per riprendere l’attaccante Simbolo – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023) Romeluè la priorità assoluta del mercatoin quest’estate. Il suo potrebbe essere un terzo nuovo arrivo in nerazzurro, la dirigenza pensa ad unper Sky Sport. SOLDI – La cessione di André Onana è l’ago della bilancia per il destino. Una volta venduto al Manchester United per almeno 55 milioni di euro i nerazzurri si fionderanno sui vari obiettivi per la porta, poi finalmente su Romeluè la priorità assoluta di Simone Inzaghi, che vede nel belga ildella squadra. Il Chelsea spara alto: 40 milioni di euro. Con la partenza di Edin Dzeko è chiaro che ci sia bisogno della prima punta, tutti vogliono concludere l’accordo e le sensazioni sono positive. Ildi Piero Ausilio e Giuseppe Marotta ...