L’Ue finazierà con cinquecento milioni di euro la produzione di armi anche per l’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 luglio 2023) Si chiama «Asap», e il nome sembra azzeccato. La «Legge a sostegno delladi munizioni» (Act in Support of Ammunition Production, l’acronimo in inglese) è stata davvero concordata «al più presto possibile» tra Consiglio e Parlamentopeo: a due mesi dalla proposta originaria, dopo un ultimo passaggio di conferma nelle due istituzioni, finanzierà condil’industria militare dell’Unionepea. Un accordo «storico», come lo ha definito il commissario al Mercato interno Thierry Breton: per la prima volta nella sua storia, l’Unione sovvenziona ladi armamenti, per rifornire più velocementedi munizioni e riempire gli stock dei Paesi membri dopo un anno e mezzo di forniture a Kyjiv. Accordo che ...