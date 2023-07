Lucca | suore derubate alla cena di beneficenza | spariti 3 500 euro donati

(Di sabato 8 luglio 2023) Ledella casa famiglia Santa Gemma a Segromigno in Piano, in provincia di, sono statedei soldiin una raccolta fondi. Si parla di 3.500in contanti. È accaduto venerdì scorso durante unadiorganizzata proprio per sostenere il rifacimento di una struttura. A fine serata, lesi sono accorte che la cassetta con dentro le offerte dei partecipanti era sparita.

