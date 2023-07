Lucca | suore derubate alla cena di beneficenza Portati via 3500 euro delle offerte

, furto alla cena per la Casa Famiglia Santa Gemma a Segromigno in Piano (Capannori). Suor Elisabetta Giussani, superiora generale della congregazione: "Siamo attonite, amareggiate e dispiaciute"PIANA DI- Una cena di beneficenza amara per le Sorelle di Santa Gemma, quella per la raccolta fondi ... Questo il comunicato dellesu quanto accaduto. 'Venerdì 7 luglio si è svolta l'annuale ...... Sara Elajami della IV C della Scuola Giovanni Pascoli di; Eleonora Rindi della IV A dell'...di Pontemoli e il premio speciale di Sport e Salute a Sofia Rossi della V B della Scuola primaria...

Lucca, suore derubate alla cena di beneficenza blue News | Svizzera italiana

Le suore della Casa famiglia Santa Gemma, a Segromigno in Piano (Lucca), sono state derubate dei proventi di una raccolta fondi per un valore di circa 3.500 euro in contanti. È ...Le suore della Casa famiglia Santa Gemma, a Segromigno in Piano, in provincia di Lucca, sono state derubate dei proventi di una raccolta fondi per un valore di circa 3.500 euro in contanti.