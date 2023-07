Lucca | lite di condominio a colpi di machete 30enne ferito

(Di sabato 8 luglio 2023) Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo era rientrato dal lavoro e per cause ancora al vaglio degli inquirenti ha avuto un violento alterco con altri due condomini, due uomini di 60 e 67 anni

Erano da poco passate le 12 quando è giunta la richiesta di intervento in via del Fosso presso la mensa della Caritas ove era stata segnalata unatra due persone. Giunti prontamente sul posto, gli operatori riuscivano a intercettare uno dei due autori, un cittadino nigeriano di 35 anni irregolare sul territorio nazionale che si stava dando ......video delladi Francesca Pascale. I fan: 'Non al funerale di Silvio Berlusconi' Giulia De Lellis : gaffe su Instagram Lana Del Rey ha tenuto il concerto a Lido di Camaiore in provincia di. ...Situazione delicata tra il coordinatore provinciale di Fdi e uno dei suoi vice. Dopo una presunta aggressione il sindaco ha querelato l'altro ...

Lite condominiale finisce a colpi di machete Qui News Lucca

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo era rientrato dal lavoro e per cause ancora al vaglio degli inquirenti ha avuto un violento alterco con altri due condomini, due uomini di 60 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...