Loredana Poli | “La consapevolezza dell’utilizzo del ditale fondamentale per la crescita dei giovani”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023) Bergamo. Un incontro sulladell’uso della tecnologia e, in maniera particolare, del digitale per aiutare i genitori a fornire gli strumenti adeguati di relazione tra i loro figli e i mezzi dell’era moderna. Questo il significato dell’incontro che si è tenuto nella serata di giovedì 6 luglio, occasione in cui, nel contesto della riqualificata Cascina Serassi, l’assessore all’Istruzione e alleticheliha portato il contributo e l’operato dell’amministrazione comunale. Grazie al progetto CAPACITyES – Children Against Poverty Awake the CITy Education System finanziato dal prestigioso programma europeo Urban Innovative Actions è stato realizzato l’Hub for KIDS, una nuovissima, accogliente e moderna struttura, frutto di un accurato lavoro di riqualificazione della ...