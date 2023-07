L’Occidente può aiutare la Cecenia a costruire un futuro democratico e indipendente

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 luglio 2023) Quando la connessione si apre e mi svela il volto di Abubakar Yangulbaev, rimango sorpreso, come spesso mi capita quando conosco qualcuno che ha un curriculum di sofferenze, torture e dissidenza. Abubakar Yangulbaev è un avvocato per i diritti umani, classe 1992, un sorriso largo e pieno, lo sguardo alle volte corrucciato dai pensieri. Sua madre è in carcere, si chiama Zarema Musayeva. Qualche giorno fa è stata condannata a cinque anni e mezzo di carcere con l’accusa di frode e aggressione a un agente di polizia, un’accusa che i gruppi per i diritti umani hanno respinto come infondata. Lo stesso giorno, la giornalista di Novaya Gazeta, Elena Mileshina, è stata picchiata e brutalizzata dagli uomini di Ramazan Kadyrov. Abubakar Yangulbaev è il nemico numero uno del dittatore ceceno che della sua famiglia disse «è in attesa di un posto, o in prigione o sottoterra» e che i suoi componenti ...