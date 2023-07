Lo strudel alle zucchine | un ripieno gustoso per una ricetta super veloce e golosa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 8 luglio 2023) Loè unache non deve assolutamente mancare nel tuo menù. Buono,e invitante alla vista, lodovrà essere servito a temperatura ambiente in modo tale da assaporare il suo gusto in modo perfetto. Ilsarà saporito e cremoso e sarà avvolto da una croccante pasta sfoglia. Prepararlo sarà facile ee finirà in pochi minuti.: ecco gli ingredienti. Gli ingredienti da usare sono: Olio extravergine d’oliva quanto basta 60 gr di porro 70 gr di prosciutto cotto a cubetti 250 gr diBasilico quanto basta Sale quanto basta 150 gr di robiola 1 rotolo di pasta sfoglia Preparazione del ...