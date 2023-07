«Lo stato di diritto? In Tunisia sta morendo nel deserto»

(Di sabato 8 luglio 2023) Per la prima volta da inizio anno a Tunisi le temperature hanno superato i 40 gradi. Lungo ilal confine con Libia e Algeria si è arrivati anche a first appeared on il manifesto.

Si tratterebbe, secondo vari avvocati e notai esperti indi successione contattati dall'...(la morte in ospedale) che non si è verificata - visto che dopo otto giorni il leader azzurro è...Non è un Paese per giovani quello che emerge dal rapporto sullodi salute delle politiche ... sostegno alallo studio, affitti calmierati) per 'tramutare la rabbia e l'incertezza verso il ...... il solo dei due che hasecondo l'attuale legge di essere "padre" o "madre". Per il ... ha confemato che "rientra nell'ambito della discrezionalità di ciascunola scelta dei mezzi con cui ...

L’Unione Europea ha criticato nuovamente la Polonia per la mancanza di progressi sulle riforme giudiziarie Il Post

Secondo quanto riferiscono i colleghi di TMW oggi la Commissione della Lega Serie A incontrerà i vertici di DAZN, Sky e Mediaset per un nuovo round di trattative sui diritti tv. Il 14 luglio ...Situazione ancora di stallo per i diritti tv della Serie A ... dei club e le possibili offerte da parte delle emittenti in corsa. I valori infatti non sarebbero ancora allineati alle richieste da ...