Lo Show dei Record stasera in tv | anticipazioni e ospiti 8 luglio 2023

(Di sabato 8 luglio 2023) Lodeiva in ondain tv sabato 8in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Sabato 8, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno deglipiù eccentrici e sorprendenti della tv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World. Al ...

... dove soprattutto negli ultimi anni si era puntato sull'indie pop nostrano (anche a seguito... e lodel collettivo The Hysterical Sublime. Un ottimo cartellone per tonificare gambe e fianchi ...... a confermare l'interesse è l'esordio record La nuova edizione di Temptation Island ha preso il via a partire da lunedì 26 giugno 2023, e dopo la conclusione de L'IsolaFamosi. Il reality...Un evento pieno di sorprese ed effetti speciali con spettacolari cooking. Gli utenti potranno ammirare le eclettiche preparazioni livepiatti di tutto il mondo, preparati dai migliori chef ...

Lo Show dei Record, anticipazioni e record del 1° Luglio: è replica Napolike.it

Stefano De Martino raddoppia su Rai2: in onda con 'Bar Stella' e 'De Martino Show', Quando vedremo i due programmi e di cosa parlano ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...