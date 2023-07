Lo show dei record 2023 | anticipazioni | cast e streaming della puntata di stasera | 8 luglio

(Di sabato 8 luglio 2023), sabato 8, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno deglipiù eccentrici e sorprendentitv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World. Al centroscena performance dalle tipologie differenti capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove ...

Myrta Merlino , durante la presentazionepalinsesti Mediaset , è stata confermata come nuova conduttrice di ' Pomeriggio Cinque ', il talkin onda su Canale 5. Una scelta non molto apprezzata da Barbara D'Urso che, in un'intervista ...Nel one mandi Stefano Bollani tutto può accadere. Non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a indicare il succedersibrani. Lo spettatore prende posto in una sala ma è chiamato ...A partire dalle 21.30 si accenderanno i riflettori sul livedi Elettra Lamborghini, in ... In piazza Pascoli a Viserba , dalle 21.00 sarà la volta del concerto tributo a Lady Gaga a curaJudas. ...

Lo Show dei Record: torna il sorriso con la cagnolina funambola Libero Magazine

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Intervistata dal sito de "La Stampa", Myrta Merlino, nuova conduttrice di "Pomeriggio Cinque", ha voluto parlare del futuro dell'ex programma di Barbara D'Urso.