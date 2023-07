LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Delaplace | Turgis e Declercq in fuga | gruppo a 2’30”

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.28 Mancano 160 km all’arrivo. 13.24 È salito a 2’20” il vantaggio di Anthony(Team Arkéa Samsic), Anthony(TotalEnergies) e Tim(Soudal – Quick Step) 13.20 Il norvegese Torstein Træen (Uno-X Pro Cycling Team) è adesso all’auto medica per farsi curare dopo la caduta di inizio. 13.19 Ora ilha decisamente rallentato. I tre al comando possono dunque prendere il largo. 13.17 Raggiunge ora i 25” il vantaggio di Anthony(Team Arkéa Samsic), Anthony(TotalEnergies) e Tim(Soudal – Quick Step). 13.16 Lutsenko rientra in ...

LIVE Tour: ottava tappa Libourne-Limoges, occasione per Bettiol. Tre in fuga con 4' di vantaggio La Gazzetta dello Sport

Partenza fissata alle 12.30, arrivo previsto intorno alle 17.00 Ottava tappa, oggi, per il Tour de France 2023. 200,7 i km della Libourne-Limoges, con partenza fissata alle 12.30 e orario d'arrivo pre ...