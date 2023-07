LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | attaccano in tre | il gruppo è poco dietro 170 km al traguardo

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.17 Lutsenko rientra in. 13.15 Sale a 15” il vantaggio del terzetto di testa. 13.13Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) sta cercando di rientrare suldopo una foratura. Il kazako è dato a 30” dal plotone principale. 13.11 Altri attacchi in, ma per ora nessun altro è riuscito a evadere. 13.09 Delaplace, Turgis e Declercq hanno ora circa 8” di vantaggio sul. 13.08 Nel frattempo Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) è tornato in. 13.07 Davanti allungano Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Tim Declercq (Soudal – Quick Step). 13.06 ...

LIVE Tour: ottava tappa Libourne-Limoges, occasione per Bettiol. Tre in fuga dopo 30 km La Gazzetta dello Sport

Partenza fissata alle 12.30, arrivo previsto intorno alle 17.00 Ottava tappa, oggi, per il Tour de France 2023. 200,7 i km della Libourne-Limoges, con partenza fissata alle 12.30 e orario d'arrivo pre ...