LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 75 km al traguardo Il gruppo insegue Turgis | Delaplace e Declercq

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.24 Ci siamo, iniziano i 2.8 km al 5.2% della Côte de Champs-Romain per i tre battistrada. GPM di 3a categoria, non particolarmente duro ma segna l’inizio della parte più interessante della. 15.23 Le maglie dei primi cinque corridori in testa alci dicono qualcosa sui favoriti odierni: c’è la Jumbo di Van Aert, la Trek di Pedersen, la Alpecin di Van der Poel (o Philipsen), l’Intermarché di Girmay ed ora è arrivato un uomo Cofidis per Coquard. 15.21 In poco più di 3 km, il gap è stato abbassato di oltre 20 secondi. Il cronometro ora dice 3’35” tra battistrada e testa del. 15.20 Per la Lidl-Trek è il turno ora di Giulio Ciccone di mettersi in ...