LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo | gruppo a 4? dai tre battistrada

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.50 Si è stabilizzato ora sui 4 minuti il vantaggio dei tre. 14.47 100 KM AL! 14.44 Insieme ai Jumbo-Visma, tira anche un uomo della Alpecin Deceuninck. Si sono defilati invece in questa fase gli uomini di INEOS ed Intermarché. 14.41 Altri 30 km di sostanziale pianura. Poi lo strappo della Côte de Champs-Romain darà il via al movimentato finale. 14.39 In testa alora la maglia di campione neerlandese di Dylan van Baarle. Alle sue spalle la lunga fila degli uomini Jumbo-Visma. 14.36 Testa della corsa composta sempre da Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Tim Declercq (Soudal – Quick Step). Il loro ...