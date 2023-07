LIVE – Italia-Giappone | VNL maschile 2023 in DIRETTA

(Di sabato 8 luglio 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Gli uomini di Fefé De Giorgi tornano in campo per l’ultima sfida di questa settimana, l’ultima prima delle Finals: obiettivo conquistare altri punti e guadagnare posizioni in classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione nipponica, avversario sempre ostico e capace di mettere a dura prova l’avversario grazie alle tante difese. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di sabato 8 luglio alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale...

LIVE Italia-Giappone, Nations League volley 2023 in DIRETTA: sfida di lusso contro la capolista OA Sport

Oggi sabato 8 luglio alle ore 13.00 si gioca Italia-Giappone, match valido per la prima fase della Volleyball Nations League 2023 di volley maschile. Sul campo di Pasay City (Filippine) i Campioni del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima sfida degli azzurri nella fase di qualificazione della Volley Nations League 2023: di front ...