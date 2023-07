LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | vento e continui saliscendi | la situazione può esplodere da un momento all’altro

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:31 Scatti e contro scatti in testa al gruppo, con Gaia Realini sempre pronta ad accodarsi alla ruota giusta. 13:30 Molto attiva la Movistar in testa al gruppo, con la capitana e maglia Rosa Annemiek Van Vleuten che sembra lasciare carta bianca alle compagne. 13:28 Gruppo molto allungato e con diversi scatti che viaggia spedito in discesa con i magnifici paesaggi dell’entroterra sardo a fare da cornice in un pomeriggio caldissimo. 13:25 Il percorso disembra disegnato a pennello sull’olandese Marianne Vos (Team Jumbo-Visma), ancora a bocca asciutta in questo. In casa Italia da tenere d’occhio Silvia Persico, in caso di arrivo di un gruppo ristretto, oppure alla volata di Marta Bastianelli (UAE Team). 13:23 Meno di 60 km al traguardo, gruppo ...