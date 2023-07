LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si scollina il GPM | inizia la discesa verso Sassari

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 Evadono in due in questo momento, con la campionessa spagnola Mavi Garcia che in compagnia dell’italiana Soraya Paladin guadagna un paio di centinaia sul gruppo maglia Rosa. 14:18 Ed è subito Gaia Realini in prima persona ad andare a chiudere sulla Ewers. Gruppo di nuovo compatto e corsa che si infiamma a 25km dal traguardo. 14:17 Prova un allungo Veronica Ewers, prima avversaria delle italiane in chiave terza posizione in classifica generale. Si è piantata nel mentre Floortje Mackaij, già presa e passata dalla statunitense insieme ad altre tre compagne. 14:15 Parte la battaglia anche in testa al gruppo, con diverse cicliste che provano a lanciarsi all’inseguimento della testa della corsa. Sono scatti però non troppo convinti, che non fanno altro che allungare il plotone in maniera considerevole. 14:12 ...