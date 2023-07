LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si arriva in Sardegna per i due giorni conclusivi Van Vleuten in Rosa | Realini sogna il podio

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella penultima e ottavadel, uno degli appuntamenti più prestigiosi, per quanto riguarda il ciclismo femminile, dell’intero calendario. Per il gran Finale si sbarca in, con le strade dell’Isola dei Quattro Mori che saranno protagoniste in queste due ultime giornate che incoroneranno la magliaad Olbia. La frazione dipartirà da Nuoro e dopo 126km di fatiche si concluderà in quel di Sassari. E’ unache presenta un solo GPM ufficiale, quello di terza categoria a Romana Ittiri dal cui scollinamento mancheranno una trentina di chilometri al ...