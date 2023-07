LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 15 km al traguardo | gruppo compatto verso Sassari

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:32 Si mette davanti a tutte addirittura la maglia Rosa Annemiek Van Vleuten, l’olandese ha ilin pugno e deve correre solamente in gestione queste frazioni in Sardegna. Vediamo però se la fuoriclasse neerlandese troverà il modo di lasciare il segno anche su queste due tappe isolane. 14:30 Neutralizzati tutti i tentativi di allungo,che viaggiail traguardi di. 15 km alla conclusione di questa ottava e penultimadel. 14:28 Si fa vedere nelle prime posizioni l’olandese Marianne Vos, la principale favorita odierna. Si va dunqueuna volata con unabbastanza ...

Tutto l'energia e i suoni del Sud del mondo. Un'esplorazione sonora che fa ildel mondo prima di travolgere il Dum Dum Republic. Dal Sud America alla Campania, sulla ...e risonanze per ilset ..."Siamo al terzodi boa per il tour Bar Mediterraneo e l'energia e le reazioni del pubblico ci ... Ai musicisti che girano in tour con loro, per ilall'Arena Flegrea, si uniscono la cantante ...La sua vocalità e il suo stile al pianoforte si uniscono a un'energia che ha conquistato i fan in tutti iinper il mondo. Sin dalla firma con l'etichetta discografica Naïve Records nel ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva in Sardegna per i due giorni conclusivi. Van Vleuten in Rosa, Realini sogna il podio OA Sport

S iamo pronti per scoprire chi sarà il poleman delle qualifiche di F1 del GP di Gran Bretagna 2023. Un sospetto ce l'abbiamo: dopo aver vinto tutto senza lasciare nemmeno il punticino addizionale del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima e ottava tappa del Giro Donne 2023, uno degli appuntamenti più prestigiosi, per qua ...