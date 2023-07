LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | stoppata la Q1 | Perez a rischio! Le Ferrari inseguono Verstappen

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 La vettura di Magnussen (che è eliminato essendo già ora 16°) non è ancora stata caricata sul camion. Occorre ancora qualche secondo per la ripartenza della Q1. 16.19 Attendiamo che la Haas venga riportata ai box e la sessione possa ripartire.è già all’uscita della pit-lane per andare a mettere a segno un tempo importante. Il messicano, al momento, è salvo per 130 millesimi su Hulkenberg. La pioggia tanto annunciata, invece, per ora non si fa vedere… 16.17 AGGIORNAMENTO TEMPI Q1 1 MaxRed Bull Racing1:30.719 1 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.011 23 Charles LECLERC+0.345 2 4 Carlos SAINZ+0.434 2 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.537 1 6 George RUSSELL Mercedes+0.695 1 7 Esteban OCON Alpine+0.785 1 8 Lance ...