LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | scattano le qualifiche | la pista si sta asciugando!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3 minuti: Perez torna 14° ringraziando un tempo cancellato ad Albon. Il messicano migliora nel T1 ma è su tempi alti, arriva al T2 e non migliora. Chiude il suo giro alzando il piede e andando ai box perchè la pioggia inizia a farsi più evidente… -4 minuti: ora rischia di nuovo Perez che è 14°, Hamilton è 12°, mentre Sainz è 10°. Attenzione! Perez scivola in 15a ora! Russell segnala che inizia a piovere! -5 minuti: Sainz si porta in 8a posizione a 1.146 da Verstappen, Leclerc si mette comodo in terza a 345 millesimi. -6 minuti: Perez è solamente 12°, Verstappen vola in vetta con 11 millesimi su Alonso, Leclerc e Sainz sono oltre l’11a posizione e devono mettere a segno un tempo, con la pioggia segnalata in arrivo! -7 minuti: Alonso migliora ancora in 1:30.730, Russell e Hamilton. Verstappen si rilancia con il ...