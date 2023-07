LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Leclerc vola sul giro secco in avvio di FP3!

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Molti team vogliono anticipare la pioggia ed effettuano la simulazione di qualifica con gomme morbide nuove. 12.52 Vengono segnalate delle gocce di pioggia in curva 15, ma ormai è solo una questione di tempo prima dell’arrivo di un vero acquazzone su tutto il circuito. 12.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 CharlesFerrari1:27.419 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.529 13 Carlos SAINZ Ferrari+0.545 2 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.847 2 5 George RUSSELL Mercedes+0.865 1 6 Lando NORRIS McLaren+1.144 2 7 Lance STROLL Aston Martin+1.355 2 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.485 3 9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.537 4 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.695 2 11 Alexander ALBON Williams+1.701 2 12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.788 1 13 Esteban OCON Alpine+1.814 1 14 Logan SARGEANT Williams+1.999 ...

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: la Ferrari sogna il colpaccio. Orari FP3 e qualifiche OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Si prefigura una corsa contro il tempo soprattutto per Charles Leclerc, costretto a saltare tutta la FP2 e quindi un po' indietro rispetto ai suoi colle ...