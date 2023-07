LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | arriva la pioggia | Leclerc col miglior tempo in FP3

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Dopo un paio di giri sotto lacon gomme slick,rientra ai box. 13.00 Molto coraggioso, che ha disobbedito al muretto box scegliendo di rimanere in pista per allenarsi in condizioni di asfalto umido su gomme d’asciutto. Il monegasco è l’unico attualmente impegnato sul tracciato. 12.59 Piloti che rientrano inevitabilmente ai box, visto il peggioramento delle condizioni meteo. 12.57 Adesso piove in diversi punti del circuito ed è impossibile ottenere dei riscontri significativi con le gomme slick. 12.55 Laè ormai imminente, con la Williams che si conferma competitiva sul giro secco: Albon è addirittura 2° a 173 millesimi dalla vetta, Sargeant 7° a 732 millesimi. 12.54 Molti team vogliono anticipare la ...

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: la Ferrari sogna il colpaccio. Orari FP3 e qualifiche OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Si prefigura una corsa contro il tempo soprattutto per Charles Leclerc, costretto a saltare tutta la FP2 e quindi un po' indietro rispetto ai suoi colle ...