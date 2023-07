LIVE Berrettini-Zverev 6-3 | 7-6 | 7-6 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | un azzurro sontuoso vola agli ottavi contro Alcaraz!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon resta che augurarvi una buona serata, per questaè tutto! Ci sentiamo domani per il match di Jannik SinnerDaniel Elahi Galan. Un saluto sportivo!!! 22.45 TROPPO IMPORTANTE AVERLA CHIUSA IN 3 PARZIALI, seavesse portato a casa il terzo sicuramente sarebbe stata dura psicologicamente, col rischio anche di vedere il match prolungarsi a domani. Adesso una giornata di riposo per il romano che lunedì se la vedrà sul Centre Court con Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, ma che non fa paura! Questo Matteo, quello vero, non ha paura di nessuno sull’erba e se sta bene è uno dei pretendenti alla vittoria finale, se mai dovesse esistere l’avversario di Nole Djokovic. 22.40 Ha servito come un treno ...