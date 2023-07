LIVE Berrettini-Zverev 6-3 | 7-6 | 6-5 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | si vola verso il secondo tiebreak

Leggi su oasport

6-5 Regalo con la volèe di dritto a campo aperto di. 40-15 Ace (12)! 30-15 Risposta pesante di dritto di. 30-0 Passante di rovescio lungolinea di Matteo! 15-0 Servizio e dritto. 5-5 Tutto facile in questo decimo gioco. 40-0 Servizio e bordata di rovescio. 30-0 Gran cross di dritto di Alexander. 15-0 Prima vincente. 5-4 Attaccae PASSA di dritto lungolinea! Va detto cheha attaccato come peggio non poteva, rimanendo molto indietro e aprendo una voragine per il dritto CHIRURGICO di Matteo. A-40 SPLENDIDO attacco in back di Matteo, "alla Santopadre". Stecca il passante di dritto Alexander. 40-40 Passante in rete di Matteo. La volèe il tedesco doveva giocarla. 40-30 ...