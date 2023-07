LIVE Berrettini-Zverev 6-3 | 2-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | nessun break nel secondo parziale

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ace (7). 30-15 Servizio e palla corta di Matteo. 15-15 Si rifà col lungolinea!! 0-15 Lungo il dritto di Matteo. 3-2 Turno facile anche per. 40-0 Lungo il dritto. 30-0 Fa buona guardia a rete il tedesco. 15-0 Rovescio vincente dal centro di. 2-2 Tutto facile anche qui per Matteo. 40-0 Seconda al corpo che da il punto. 30-0 Palla corta e pallonetto per l’azzurro! 15-0 Ace (6) esterno. 2-1 Ace (3). 40-0 Ace (2). 30-0 Ace. Appena il primo di. 15-0 Prima vincente. 1-1 Prima vincente! 40-15 Esce il rovescio di. 30-15 Doppio fallo (2). 30-0 Aggressivochiude col dritto lungolinea. 15-0 Servizio e dritto! 1-0 Tutto facile in questo gioco per Alexander. 40-0 Chiude a rete ...