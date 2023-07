LIVE – Belgio-Italia 15-18 | Europei U20 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilindi, sfida valida come prima giornata del Gruppo A degliU20di. Prende finalmente il via l’attesa rassegna continentale giovanile, che vede le selezioni nazionali sfidarsi nella suggestiva cornice di Heraklion, sull’isola greca di Creta. Subito una sfida di altollo per i ragazzi di coach Alessandro Magro, che puntano a dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle partite di avvicinamento al torneo per confermare le buone sensazioni. L’obiettivo è ovviamente cercare di partire al meglio, per puntare subito a un piazzamento importante in vista dei successivi ottavi di finale. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di sabato 8 luglio sul parquet della University Hall di Heraklion, con ...