L' invio di bombe a grappolo all' Ucraina? Meloni prende le distanze

(Di sabato 8 luglio 2023) Il governo italianouna posizione chiara e non fraintendibile sull'di armi vietate all'. Dagli Usa è infatti arrivato l'ok a fornire a Kiev leper affrontare l'invasione della Russia, ma la scelta ha trovato parecchi pareri discordanti all'interno della Nato, compreso quello dell'Italia, con l'intervento diretto di Giorgiasul tema: “L'Italia aderisce alla Convenzione internazionale che vieta la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni a. Nel quadro dei valori espressi dall'Alleanza Atlantica, l'Italia auspica l'applicazione universale dei principi della Convenzione”. “Ribadisco la condanna dell'Italia alla guerra d'aggressione della Russia, il supporto totale e costante alla resistenza ...

... con la ministra della Difesa Margarita Robles che ha criticato duramente la decisione di Washington : la Spagna è 'contraria all'dia grappolo' e quindi 'non condivide' la decisione ...Arriva l'ok sullea grappolo all'Ucraina , ma a patto che non vengano utilizzate in territorio russo. E' questa una delle cinque condizioni imposte da Washington per dare il via libera all'delle tanto ...Per il il presidente americano l'dellea grappolo è giustificato dal fatto che "gli ucraini hanno finito le munizioni". In questa nuova fornitura militare all'Ucraina Joe Biden ha dovuto ...

Casa Bianca conferma invio bombe a grappolo a Kiev Agenzia ANSA

Il governo italiano prende una posizione chiara e non fraintendibile sull’invio di armi vietate all’Ucraina. Dagli Usa è infatti ...In questa edizione: Zelensky torna a Kiev: No bombe a grappolo. Tajani: Fermare flussi di irregolari. Giustizia, Anm: Difendiamo la Costituzione. Mut ...