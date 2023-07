L’Inter si unisce alla corsa per Mamardashvili

(Di sabato 8 luglio 2023) La squadra del Valencia è ancora in attesa del futuro del suo portiere, che è un serio candidato ad essere protagonista della finestra estiva di calciomercato Da un lato, il Valencia sta ancora negoziando l’auspicato ingaggio di Pepelu, per il quale il Levante ha già offerto 5 milioni di euro, secondo quanto riportato da Súper L'articolo

Ecco quali son i principali acquisti della sessione estiva di mercato DAVIDE FRATTESI () -'ultimo colpo in ordine di tempo è quello del centrocampista ormai ex Sassuolo, che siall'...Ecco quali son i principali acquisti della sessione estiva di mercato DAVIDE FRATTESI () -'ultimo colpo in ordine di tempo è quello del centrocampista ormai ex Sassuolo, che siall'...... a cui siil flusso dei cittadini tunisini che sfuggono la ...Paese è divenuto nel 2022 la principale rotta di transito verso'...di cooperazione in materia energetica " il progetto per- ...