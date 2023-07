L’INPS riapre la funzione di prenotazione del Bonus psicologo | “Dal 5 al 19 luglio”

(Di sabato 8 luglio 2023)ha comunicato la proroga della scadenza per ladelma solo per alcuni cittadini. Dallo scorso 5e fino al 19sarà possibile prenotare, inserire e confermare le sedute di psicoterapia tramite l’apposita. Il numero delle persone che ha avvertito l’esigenza di sottoporsi a delle sedute di psicoterapia è cresciuto notevolmente. Tutto a causa principalmente della pandemia da Covid 19 che ha modificato il nostro modo di vedere il mondo., al via le domande – Ilovetrading.itPer due anni abbiamo vissuto nella paura di ammalarci o perdere i propri cari senza nemmeno poterli salutare. Siamo stati travolti da una situazione che inizialmente sembrava ingestibile. Abbiamo ...

...il peso delle rivalutazioni delle prestazioni erogate dall'... Come si andrà in pensione, allora,'anno prossimo Tolte le vie ... A settembre siil confronto sulla riforma pensioni. ...il tavolo della trattativa Governo - sindacati per quanto ... ecco che il tema previdenziale torna ad interessare'Esecutivo ...5 volte il trattamento minimo) e di cumulo con redditi da ...Per'obiettivo di legislatura, uscita con 41 anni di contributi, non sembrano però esserci i soldi sufficienti. Secondo le stime dell'il costo per il primo anno si aggirerebbe intorno ai 4 ...