Per molti, infatti, sembrerebbe avere un collegamento con le ben più famosedi, ma la verità è che al momento non si ha alcuna informazione ...Leggi Anche Perù, nuovediscoperte dall'intelligenza artificiale L'IA come traduttore universale La comunicazione animale può sembrare elementare, ma è tutt'altro che semplice. Per ...Grazie all'intelligenza artificiale sono state scoperte in Perù nuovedi: grandi dai 5 ai 19 metri, disegnano nel terreno le figure stilizzate di un pesce, un uccello, un paio di zampe e un uomo che impugna una mazza. Il loro ritrovamento è pubblicato su ...

Linee di Nazca: scoperte nuove figure grazie all'intelligenza artificiale 8 Luglio 2023 Luce

Tanto più vicino sarà il fascio delle linee (dette spaghetti) tanto più affidabile sarà la previsione anche fino a 15gg.