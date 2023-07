Limite a 30km h nelle città rosse | la stroncatura di Guccini

(Di sabato 8 luglio 2023) La politica green continua a far discuteresue diverse applicazioni. Ormai è partita, anche in Italia, precisamente a Bologna, la sperimentazione della “30” che mira a imporre ildi velocità a 30 chilometri orari sulla rete stradale cittadina, ad eccezione dei grandi assi di scorrimento. Il progetto nasce dalla volontà della giunta Pd guidata da Matteo Lepore, ma l’iniziativa non piace a destra. Fratelli d’Italia ha aperto una petizione contro la delibera del sindaco, definita dal capogruppo Stefano Cavedagna una «decisione ideologica e scellerata», mentre la Lega intende proporre un referendum per fare scegliere ai cittadini: «Visto che si tratta di una scelta che rischia di condizionare radicalmente la vita di tutti i cittadini. Diamo ai bolognesi la possibilità di partecipare ed esprimersi». Non solo Bologna, anche ...

Già che si parla di mobilità, affrontiamo anche i temi di strettissima attualità come ilai ... Voler spostare i cittadini sul trasporto pubblico, per poi lasciarlo ai\h, sembra poco logico'.Si tratta della strada che collega la città al litorale di Mondello e su questa ildi velocità è fissato a 50km/h , anche se in alcuni punti scende fino a/h. Il viale è costeggiato da due ...2 luglio 2023 - Dal 1° luglio Bologna sarà la prima grande città 30 (nel senso didi 30 chilometri all'ora di velocità) d'Italia. 'Una rivoluzione per migliorare la qualità ...inferiore ai...

Senza che se ne conoscano i veri effetti si impone il limite dei 30km/h - ItaliaOggi.it Italia Oggi

In città il limite di velocità scende drasticamente da 50 a 30 km/h, soprattutto in certi orari e le multe onerose fioccano. Ecco cosa fare.Nella storia della Repubblica, almeno per i primi 30 anni, è stata evidente l'ostilità nei confronti dell'automobile mostrata ...