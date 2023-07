Libera dopo 50 anni di carcere Leslie Van Houten | “l’angelo della morte” di Charles Manson

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023)non c’era a Cielo Drive in quell’agosto del 69, un meselo sbarco sulla luna, in cuiSatanae altre tre reclute sventrarono Sharon Tate. C’era, però, al duplice omicidio Labianca il giorno. Era una fedele adepta difamiglia. E sarebbe già morta da cinquant’se la Corte supremaCalifornia, proprio il 1972, non avesse abolito la pena di. Potrà usciremezzo secolo di prigione,Van. Il governatore ha deciso di non opporsi a una sua scarcerazione. Esce viva dal penitenziario una delle componentifamily, accecata da Lsd e prediche del patriarca criminale, ormai da sei ...