Leucemia | bimba di 8 settimane morta | inutile la corsa contro il tempo dei medici La mamma | ' Ho il cuore spezzato'

Leucemia, bimba di 8 settimane morta: inutile la corsa contro il tempo dei medici. La mamma: «Ho il cuore spez leggo.it

Otto settimane di vita e la piccola Azayilia è malata di leucemia. Quando i due genitori Ashley Cain e Safiyya Vorajee che vivono in Inghilterra hanno rivelato sui social che la loro ...La Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli è custode di tante storie drammatiche di bambini affidati alla struttura ospedaliera napoletana specializzata in pediatria per cure, spesso non semplici, ...