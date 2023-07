Leonardo La Russa | l' accusa di stupro diventa un giallo La denuncia prima alla stampa e poi in Procura I dubbi

(Di sabato 8 luglio 2023) Non si arresta la bufera sul figlio del presidente del Senato Ignazio LaApache,to di violenza sessuale ai danni di una ragazza. Emergono sempre più dettagli ddella presunta vittima, ma crescono anche le incongruenze temporali che riguardano le modalità con cui il racconto della giovane è stato portatoluce Segui su affaritaliani.it

Tra dj set e bicchieri a 25 euro di alcolici "premium", il 18 maggio scorso"Apache" La, 21 anni, incontra una vecchia amica del liceo , di un anno più grande, arrivata nel piccolo ...Un padre politico, un figlio, un accusa di stupro. È quasi una fotocopia del "caso Grillo" l'indagine che investeApache La, figlio del presidente del Senato Ignazio La. L'indagine della Procura di Milano a carico del 19enne viene resa nota ieri dal Corriere della sera, e confermata dagli ...Il presidente del Senato: "Io e mia moglie la mattina dopo abbiamo visto la ragazza. Sembrava tranquilla, si erano conosciuti al liceo ma non si sentivano da ...

La Russa difende il figlio da accusa di stupro. Poi precisa: "Frainteso, non incolpo lei" Sky Tg24

Il Premio Strega e la morte della letteratura italiana, l'inquisizione contro Sgarbi al Maxxi, Leonardo Apache La Russa e una pesante accusa, Barbara D'Urso non scrive la fine del trash in tv, apre un ...I fatti che coinvolgono il terzogenito del presidente del Senato risalirebbero a maggio. "È una vicenda tutta da verificare", fanno sapere in ...