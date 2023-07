Leggere e leggeremo! Sangiuliano si fa cucinare da Cucciari

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Inutile nascondere pure noi un attimo di incertezza, come Geppinello scendere i gradini del ninfeo di Villa Giulia per spaesarsi tra i tavoli di destra e di sinistra. Prima di iniziare, c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti