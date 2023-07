Leclerc | ' Sorpreso dalle McLaren | ma domani vogliamo il 2° posto'

Rivivi le qualifiche di Silverstone Obiettivo 2° posto in gara Ecco comeha raccontato il ... Dobbiamo vedere nel passo gara, però oggi mi hanno. Gara L'obiettivo è prendere almeno il ...Quarta e quinta posizione in griglia per le Ferrari di Charlese Carlos Sainz, seguite in ... "Qualifiche davvero frenetiche, sono rimasto moltodalla McLaren". Queste le parole di Max ...'Mi sono giocato tutto nell'ultimo settore - ha ammessoin mixed zone . Questo è stato il ... 'La McLaren va davvero forte: certo, bisogna vedere il passo gara però oggi sonodi Oscar e ...

F1, Charles Leclerc: "Ho perso tutto nell'ultimo settore. Sorpreso ... OA Sport

Segnali positivi in condizioni miste, ma anche la sorpresa delle McLaren: le parole del monegasco dopo le qualifiche di Silverstone ...Prima dell'avvento della pioggia, la terza sessione libera di Silverstone ha presentato una Ferrari in gran forma. Charles Leclerc, nonostante non abbia partecipato al secondo turno ...