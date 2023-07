Lecce | idea Venuti a parametro zero

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilsegue Lorenzo, difensore svincolato dopo la fine della sua esperienza alla Fiorentina. I dettagli Ilè alla ricerca di un difensore per la propria corsia di destra. Tra le idee di Pantaleo Corvino, spiega Sky Sport, c’è anche la possibilità che porta a Lorenzo, svincolato dopo l’ultimo anno alla Fiorentina. Il terzino, cresciuto nel club viola, potrebbe arrivare aper rinforzare la difesa del neo allenatore Roberto D’Aversa. Vedremo se le parti arriveranno ad un accordo.

Gravina spiega tutte le decisioni e avvisa: "Bisogna rispettare i tre gradi di giudizio". Il campionato slittaJuventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di venerdì 7 luglio ...