Le rinnovabili | i progetti e il diritto tiranno L’intervento di Carmine Biello

(Di sabato 8 luglio 2023) Quella contro i cambiamenti climatici è una lotta a tutto campo, multiforme, fatta di equilibri da comporre, simultanei, ma variabili. Prendiamo le, che ne sono un architrave. L’attesa accelerazione sembra sia in atto anche da noi: la nuova capacità di quest’anno, in soli cinque mesi, è già oltre i due terzi di quella dell’intero 2022, che a sua volta aveva quasi doppiato quella del 2021. Grazie in parte all’impulso Ue, il favor normativo è ai massimi e la stessa semplificazione amministrativa è almeno oltre la sufficienza; anche la giurisprudenza converge decisa verso quel favor, non poche recenti sentenze lo dimostrano. Ma il tempo stringe: gli obiettivi al 2030 non sono vicini, anche perché continuano affannosamente a crescere. Fermiamo un dato: 75 GW da realizzare dal 2024, tra solare ed eolico. Ci arriveremo: non è più in discussione se, ma solo ...