Le montagne del Tour de France sono a pois

(Di sabato 8 luglio 2023) È mica tutto giallo alde. Certo c’è niente di più importante, prestigioso, ambito della maglia gialla, quella che dà accesso al gradino più alto del podio di Parigi con fondale l’Arc de Triomphe – più maestoso e imponente che bello, ma tant’è – al tramonto. Il gialloè grandeur, il resto è una carovana che gira per le strade di Francia e dona a chi è lì a bordo strada un mescolio cromatico che diventa quasi psichedelico al passaggio del gruppo. Si resta sempre stupiti quando si vede passare per la prima volta dal bordo della strada il gruppo. È un turbine, una macchia coloratissima in rapido movimento. È più colorato di un tempo il gruppo. Il ciclismo ha progressivamente abbandonato la sua storia di maglie monocromatiche, al massimo bicolori, ha abbracciato l’abbondanza. Non ha però rinunciato del tutto al ...