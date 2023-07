Le bombe a grappolo Usa in Ucraina eludendo la legge

(Di sabato 8 luglio 2023) Gli Stati Uniti hanno deciso di rifornire l’esercito ucraino di. Si tratta di un’arma messa al bando dalla maggioranza dei Paesi nel mondo. La Casa Bianca ha ammesso che si è trattato di una decisione sofferta. Cosa sono leLe, anche note come “cluster munition” o “cluster bomb”, sono ordigni che possono essere sganciati da aerei o da elicotteri, ma possono anche venire sparati tramite artiglieria. Una volta lanciato, l’ordigno si apre disseminando una serie dipiù piccole che tempestano l’obiettivo di esplosioni. Il 30 maggio 2008 è stato raggiunto il primo accordo internazionale per la messa al bando di alcuni tipi di. Fra i Paesi che non hanno aderito alla ...

ROMA - "L'Italia aderisce alla Convenzione internazionale che vieta la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni a. Nel quadro dei valori espressi dall'Alleanza Atlantica, l'Italia auspica l'applicazione universale dei principi della Convenzione". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Giorgia ...Sì alleall'Ucraina, ma a patto che non vengano utilizzate in territorio russo. E' questa una delle cinque condizioni imposte da Washington per dare il via libera all'invio delle tanto ...ROMA - "L'Italia aderisce alla Convenzione internazionale che vieta la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni a. Nel quadro dei valori espressi dall'Alleanza Atlantica, l'Italia auspica l'applicazione universale dei principi della Convenzione". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Giorgia ...

Meloni: “L’Italia auspica l’applicazione universale della convenzione che vieta di produrre… Il Fatto Quotidiano

In questa edizione: Zelensky torna a Kiev: No bombe a grappolo. Tajani: Fermare flussi di irregolari. Giustizia, Anm: Difendiamo la Costituzione. Mut ...Arriva l’ok sulle bombe a grappolo all’Ucraina, ma a patto che non vengano utilizzate in territorio russo. E’ questa una delle cinque condizioni imposte da Washington per dare il via libera all’invio ...