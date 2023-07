Hanno vinto l'oro nella loro specialità alla Dance world cup (la coppa del mondo di ballo) in corso a Braga, in Portogallo. Sono le ragazze della Scuola di sanza Attitude disul Naviglio . Ai Mondiali... ma autofinanziate Hanno rappresentato l'Italia in mezzo ad altri 47 Paesi. Nella loro specialità, la Senior neoclassic, hanno sbaragliato la concorrenza di un'...Hanno vinto l'oro nella loro specialità alla Dance world cup (la coppa del mondo di ballo) in corso a Braga, in Portogallo. Sono le ragazze della Scuola di sanza Attitude disul Naviglio . Ai Mondiali... ma autofinanziate Hanno rappresentato l'Italia in mezzo ad altri 47 Paesi. Nella loro specialità, la Senior neoclassic, hanno sbaragliato la concorrenza di un'...

Le ballerine di Cernusco sul Naviglio portano l'Italia sul tetto del mondo Prima la Martesana

