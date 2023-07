Lazio | vicinissimo l’arrivo di Kerkez

(Di sabato 8 luglio 2023) Laè ad un passo da Milos, terzino sinistro ungherese di proprietà dell’AZ Alkmaar. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, lasarebbe ormai ad un passo da Milos. Il terzino ungherese si è messo in mostra nell’ultima stagione all‘AZ Alkmaar. I biancocelesti hanno offerto 2 milioni di euro per il prestito e altri 11.5 per il riscatto obbligatorio. Gli olandesi ne chiedono invece 15. Le parti sono quindi più che mai vicine. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

...COMUNICATO ) 13.00 - La Roma ha ceduto in prestito Darboe al Lask di Linz 12.30 - Onana... 13.01 - Laè in trattativa con il difensore Danilo D'Ambrosio (classe 1988 ex Torino), libero ...Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan èa chiudere per Pulisic (...al West Ham e tiene sempre d'occhio gli sviluppi relativi alla situazione di Milinkovic Savic con la(...... sono offerti a 1,95, il successo dei padroni di casa a 3,75 con il pareggioa 3,50. La ... Ladi Sarri, vincente a 1,90, vuole confermarsi dopo lo splendido secondo posto e riparte da ...

CALCIOMERCATO ZAHA PREMIER LEAGUE - Uno degli obiettivi della Lazio per il calciomercato estivo 2023 è Wilfried Zaha.