Commenta per primo Lacontinua il pressing su Domanico Berardi , che piace molto a Maurizio Sarri. Le richieste alte avanzate dal Sassuolo costringono però il club biancoceleste a valutare le alternative . Secondo Il ...Calciomercato, beffa sul fronte Zaha per il club biancocelesteora uno scenario imprevisto Accostato da settimane alla, Wilfred Zaha rimane uno degli obiettivi per l'attacco del club ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli,, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...

Lazio, spunta un'alternativa a Berardi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Non solo agli acquisti, in casa Lazio c’è da risolvere anche la situazione riguardante le uscite. Ci sono esuberi da piazzare e tra questi, Raul Moro. Il calciatore, di ...La Lazio ha aperto il cassetto dei ricordi e sui social ha voluto condividerne uno con i propri tifosi. Esattamente un anno fa, oggi, Nicolò Casale è arrivato nella Capitale per ...