Latina Controlli estivi | vertice in Prefettura con tutti i Sindaci della provincia

...Patria e in decine di altri paesi dalla provincia di Napoli fino ad arrivare in quella di. ... Ieffettuati hanno evidenziato che le abitazioni sono generalmente contaminate, le maggiori ...Il centro di coordinamento ha gestito le varie operazioni e svolto iall'interno dei ...e ha poi sottolineato che l'accordo avrebbe dovuto aiutare i paesi "amici" in Africa e America, ......Bruxelles ha chiesto dunque alla Cina di "adottare un approccio che preveda restrizioni e... Ursula von der Leyen , è volata in Americaper diversificare gli approvvigionamenti e ...

Latina, i controlli della Polizia sul litorale h24 notizie

Nel corso della giornata di ieri (giovedì, ndr), i poliziotti della Squadra Volante della Questura, insieme ai colleghi della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno realizzato ...Appena ha visto i Carabinieri che gli intimavano l’alt, non ci ha pensato su due volte e ha tentato la fuga. È successo a Capoportiere, sul litorale di Latina. I Carabinieri, a seguito dell’intensific ...