L’assalto dei gruppi di ultradestra al Pride in Georgia | bandiere strappate e minacce agli attivisti | salta l’evento – I video

Leggi su open.online

(Di sabato 8 luglio 2023) Gli organizzatori del gaydi Tbilisi sono stati costretti, sabato 8 luglio, ad annullare la manifestazione. I militanti dell’estrema destrana, che si riconoscono nel gruppo Alt-info, hanno asto le strutture del festival. Neipubblicati sui social, si vedono persone vestite di nero, strappare learcobaleno, bruciarle, mentre sono stati segnalati diversi danni alle strutture affittate per l’occasione, come palchi e installazioni. Alcuni partecipanti al Tbilisisarebbero stati scortati ed evacuati dalla polizia, per evitare che la violenza deglidi destra potesse metterli in pericolo. Poi, è stato diffuso l’annuncio: Gaysospeso definitivamente per i rischi legati all’incolumità delle persone. ...