E le note del ministero della Giustizia si sono unite "alle voci di delegittimazione ": lo ha detto il presidente dell'Giuseppe Santalucia, parlando al Comitato direttivo dell'. " La ......alle polveri rispondendo in mattinata alle perplessità espresse mercoledì dal presidente dell', ... Ma Nordio sianche contro il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che aveva parlato ...Ecco la riforma Nordio Il presidente dell'sianche contro la norma che vieta al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento (assoluzione e non luogo a procedere) per i ...

L'Anm si scaglia contro Palazzo Chigi: “Contro l’Istituzione un'accusa pesantissima che colpisce al cuore la Magistratura" Tiscali Notizie

