L' Anm all' attacco del governo

Un passaggio fondamentale per il proseguo del governo di centrodestra. Uno scontro che si è fatto, nelle ultime ore, aspro come non mai. Una replica piccata, che lascia poco'immaginazione. 'Un attacco pesantissimo, ancora più insidioso perché riferito a fonti anonime, a cui sono seguiti due attacchi dal ministero della Giustizia'. Parole che, non serve il Divino ...: 'Da Palazzo Chigi e ministero delegittimazione magistratura' Dalle fonti di Palazzo Chigi è ... ma anche di prendere scelte 'irrazionali' (riferimento'imputazione coatta nei confronti del ...Dopo la dura reazione di Palazzo Chigi'imputazione coatta dell'on. Delmastro Delle Vedove e l'avviso di garanzia alla ministra del ... ha detto il presidente dell'Giusppe Santalucia , parlando ...

Scontro tra toghe e politica, l'Anm: "Noi difendiamo la Costituzione" RaiNews

L’assalto nei confronti di Fratelli d’Italia è partito, le procure rosse sono scese in campo. Dopo i muscolari botta e risposta sulla riforma della giustizia targata Carlo Nordio, lo scontro tra toghe ..."Il sospetto è che la separazione delle carriere e le riforme costituzionali vengano sbandierate non perchè si crede che servano a un miglioramento dell'attuale sistema" ma come "una misura di punizio ...